Supporters van Ajax ergeren zich kapot aan interview Hans Kraay met Steven Bergwijn

Supporters van Ajax ergerden zich zaterdagavond aan het interview dat Hans Kraay junior hield met Steven Bergwijn. In de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo (4-1 zege) scoorde Bergwijn twee keer, maar na afloop kreeg hij vooral vragen over zijn nieuwe rol als aanvoerder.

Maurice Steijn maakte de veelbesproken keuze om Bergwijn als vervanger van Dusan Tadic aan te wijzen. Kraay junior wilde vooral weten wat voor aanvoerder Bergwijn wil zijn, aan welke aanvoerders hij een voorbeeld neemt en wat hij zoal van Tadic heeft geleerd.

Kraay stelde eerst zeven vragen over het aanvoerderschap en vroeg daarna of iemand in de studio van ESPN nog een vraag had voor de aanvaller. Vervolgens wilde Jan Joost van Gangelen weten wat Bergwijn vindt van zijn rol als aanvoerder en of hij blij is met het vertrek van Tadic, omdat hij nu als linksbuiten kan spelen.

"Het gaat er vooral om wat je op het veld laat zien", zei Bergwijn. Hij weet dat sommigen hem niet als captain zien. "Ik weet misschien wel wat die mensen bedoelen, ze zien me niet op de voorgrond praten. Maar ik denk niet dat dit altijd nodig is. We hebben genoeg leiders in het team en iedereen doet het op zijn eigen manier."

"Ik doe het op mijn eigen manier. Ik laat gewoon mijn voeten spreken en in het veld zal ik ook wel mijn dingetjes hebben, maar we doen het met z'n allen", aldus de aanvoerder, die extra verantwoordelijkheid voelt en niet meer betrokken wil zijn bij opstootjes. "Ik heb nu een voorbeeldfunctie en moet nu degene zijn die iedereen tot rust maant. Dat zal ik ook doen, maar natuurlijk zal je momenten hebben in het veld dat er zoiets gebeurt. Dat hoort bij voetbal, dat is emotie. Maar niet meer zoals vorig seizoen."

Wat Bergwijn heeft geleerd van Tadic? "Hoe hij iedereen bij elkaar wil houden en een positieve vibe in de kleedkamer wil houden. Ik denk dat dit ook heel belangrijk is voor deze groep." Dat de keuze op Bergwijn is gevallen, vindt hij een eer. "Ik had het zelf ook geen rekening mee gehouden. Ik ben gewoon aan het focussen op mijn voetbal en die band is bijzaak. Ik heb het er met Mike Verweij (Ajax-watcher namens De Telegraaf, red.) al over gehad dat ik het jammer vind dat Dusan weg is. Dusan is een echte leider en hij hield het team bij elkaar. Ik mis dat wel, dus ik vind het jammer dat Dusan weg is."