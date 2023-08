'Koploper' Ajax toont onder Steijn direct karakter, maar nog genoeg werk aan de winkel

Ajax is het seizoen onder Maurice Steijn begonnen met een goede overwinning op Heracles Almelo (4-1). De Amsterdammers toonden, zoals de oefenmeester graag wil, karakter door ondanks het vroege uitvallen van Gerónimo Rulli en een zeer ongelukkige tegengoal het tij toch nog te keren. Jakov Medic greep de hoofdrol met een absolute wereldgoal. Ondanks de ruime zege in de Johan Cruijff Arena en (tijdelijke?) bijbehorende koppositie is er nog genoeg werk te verzetten voor Steijn en Sven Mislintat.

Met Medic, Anass Salah-Eddine, Benjamin Tahirovic en Branco van den Boomen koos Steijn voor liefst vier spelers als basisdebutant, het hoogste aantal in een officiële wedstrijd sinds 2003. Nog voor de pauze moest de coach echter nogmaals wisselen, maar Steijn koos na de schouderblessure van Rulli met Jay Gorter niet voor een debutant, terwijl dat met Diant Ramaj wel had gekund.

Tot dat moment had Ajax in het eerste half uur de overhand in het eerste duel van de eveneens debuterende Steijn, zonder dat het heel grote kansen had. Vooral uit spelhervattingen waren de Amsterdammers aan de hand van Van den Boomen erg gevaarlijk. Jakov Medic was met een aantal kopballen nog het dichtst bij het openingsdoelpunt, maar zag even later zijn collega’s aan de andere kant de eerste treffer voor Heracles Almelo inleiden.

Een ongevaarlijke voorzet werd door Anass Salah-Eddine tegen Jorrel Hato opgeschoten, waardoor de bal voor de voeten viel van Mario Engels. De Duitser schoot vervolgens simpel raak en zorgde vlak voor de pauze voor een verrassing. Maar in de tien minuten extra tijd, naast Rulli werden ook Heraclieden Jizz Hornkamp (gewisseld) en Navajo Bakboord langdurig behandeld, ging de hoofdrol uiteindelijk naar Medic.

Kort na de treffer van Heracles Almelo stoomde de rechtspoot, die in de eerste helft sowieso een hoofdrol had qua aantal passes en onderscheppingen, op naar voren. Vanaf ruim dertig meter schoot hij snoeihard raak en deed de sfeer in de Johan Cruijff Arena honderdtachtig graden draaien (1-1). Toch kwam er na de rust opnieuw gefluit van de tribunes, toen Ajax er eerst maar niet in slaagde om het verschil te maken met Heracles Almelo.

Brian Brobbey had een aantal opgelegde kansen, maar de spits van de Amsterdammers nam zijn dramatische vorm van vorig seizoen qua afwerken mee en mist een stuk vertrouwen. Qua spelpatronen was het af en toe aardig wat Ajax liet zien, maar creativiteit en doortastendheid in de eindfase ontbreekt bij het elftal van Steijn. Mohamed Kudus lijkt te vertrekken bij Ajax, maar toonde met diverse schoten op doel in elk geval de juiste intentie.

Dat de Ghanees een kwartier voor tijd voor de overwinning zorgde voor Ajax, uit een schitterende pass van Benjamin Tahirović, was niet heel verrassend. Brobbey miste kansen, Bergwijn toonde zich een teamplayer, maar was tot zijn doelpunt te weinig effectief en aanwezig. Kudus was de man die het verschil maakte. Het treffen met Heracles Almelo toonde al aan dat directeur voetbalzaken Sven Mislintat nog het nodige werk heeft te verrichten, maar als ook Kudus nog vertrekt, moet er nog heel wat gebeuren in Amsterdam.

Dat was voor het duel met Heracles Almelo al duidelijk, maar daaraan is niets veranderd. Links achterin blijft een positie waarop nog iets moet gebeuren, al speelde ook Devyne Rensch geen topduel. Een scorende stand-in voor Brobbey is nodig, terwijl de komst van Josip Šutalo achterin meer opties geeft voor Steijn. Een blik op bank toonde aan dat spelers erbij geen overbodige luxe is voor de Amsterdammers. Desondanks deed Ajax haar sportieve plicht wel tegen Heracles Almelo, maar een ‘inspeelpotje’ zoals Sjaak Swart het verwachtte, werd het zeker niet. Er is ondanks de zege nog genoeg werk aan de winkel voor Ajax.