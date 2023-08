Sven Mislintat geeft duidelijkheid over gevolgen van keeperspositie na blessurenieuws Gerónimo Rulli

Doordat Gerónimo Rulli wegens een schouderblessure een aantal maanden van de competitie moet missen, zit Ajax plotseling zonder zijn eerste doelman. De Argentijn viel in de wedstrijd tegen Heracles Almelo uit na een botsing met Jizz Hornkamp, en werd (enigszins verrassend) vervangen door Jay Gorter. Sven Mislintat is in ieder geval duidelijk en geeft aan dat er geen vervanger gehaald gaat worden voor Rulli.

De Amsterdammers geven zodoende het vertrouwen aan Gorter en de van Eintracht Frankfurt overgenomen Diant Ramaj. Het binnenhalen van twee verdedigers en een spits zijn vooralsnog de prioriteiten voor Ajax, meldt het Algemeen Dagblad. Naast Rulli, Ramaj en Gorter, beschikt trainer Maurice Steijn ook nog over Remko Pasveer, al ligt hij er nog wel een tijdje uit wegens een blessure.

De kans lijkt daardoor groot dat Gorter, die op voorhand verhuurd mocht worden om de nodige vlieguren te gaan maken, gewoon in Amsterdam blijft. De talentvolle keeper kreeg zaterdagavond verrassend de voorkeur boven miljoenenaanwinst Ramaj, die op voorhand werd gehaald als nieuwe reservedoelman. Steijn legde na afloop tegenover ESPN uit dat Gorter op dit moment beter vertrouwd is met de defensie dan de Duitser.

Of diezelfde Gorter daadwerkelijk de rol krijgt om Rulli de komende tijd te vervangen, is nog onduidelijk. Omdat Ramaj alleen nog maar tegen Borussia Dortmund in actie kwam, durfde Steijn het niet aan om hem voor de leeuwen te gooien tijdens de seizoensopener. Of dit na een aantal trainingsweken wel het geval gaat zijn, is nog een raadsel.