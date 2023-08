Sven Mislintat heeft het eindelijk voor elkaar: Josip Sutalo komt naar Ajax

Ajax heeft overeenstemming bereikt met Dinamo Zagreb over de transfer van Josip Sutalo, zo meldt het Algemeen Dagblad. De Kroatische club is akkoord gegaan met het ultieme bod van de Amsterdammers.

Ajax neemt Sutalo voor twintig miljoen euro plus bonussen over van Dinamo Zagreb. De Kroatische club moest de Amsterdammers binnen 48 uur een reactie geven op het ultieme voorstel. Als Dinamo Zagreb het bod niet had geaccepteerd, dan was Ajax op zoek gegaan naar een alternatief.

Artikel gaat verder onder video

Sven Mislintat hoeft dus niet op zoek naar een andere rechter centrale verdediger. Sutalo wordt in Amsterdam de opvolger van Jurriën Timber, die deze zomer voor minstens veertig miljoen euro de overstap naar Arsenal maakte.

De 23-jarige Sutalo is afkomstig uit de jeugdopleiding van Dinamo en speelde 86 officiële wedstrijden voor de club. In het seizoen 2020/21 werd hij verhuurd aan competitiegenoot Istra 1961. Zijn contract bij Dinamo loopt nog liefst vijf jaar door. Sutalo is Kroatisch international en heeft acht interlands op zijn naam staan.

Preview Eredivisie 2023/24! 🇳🇱 De landskampioen, tegenvallende aankopen en de mooiste shirts!

Met de komst van Sutalo is Ajax nog lang niet klaar op de transfermarkt. Mislintat is voor elke linie nog op zoek naar versterkingen. Zo moet er in ieder geval nog een linksbenige verdediger, een middenvelder en een concurrent voor Brian Brobbey naar de Johan Cruijff ArenA worden gehaald.

Het is nog onduidelijk wanneer Sutalo naar Amsterdam vliegt om de transfer af te ronden. Dinamo Zagreb wil de verdediger het liefst pas na de wedstrijden tegen AEK Athene in de derde voorronde van de Champions League laten gaan, terwijl Ajax de verdediger zo snel mogelijk wil presenteren. Komende zaterdag beginnen de Amsterdammers met een thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo aan het nieuwe seizoen in de Eredivisie.