Sven Mislintat maakt via tussenpersoon 'opvallende' deal van vier miljoen euro

Ajax heeft in hoofdlijnen een akkoord bereikt met Chivas de Guadalajara over de transfer van Jorge Sánchez, zo meldt De Telegraaf. De clubs zijn een transfersom van vier miljoen euro en een doorverkooppercentage van tien procent overeengekomen. Of Sánchez eerst wordt gehuurd met een verplichte optie tot koop of direct wordt gekocht, is nog een punt van discussie. Sánchez moet bovendien zelf nog beslissen of hij de transfer wil maken.

De Amsterdammers hebben volgens de krant - zonder medeweten van Sánchez - een tussenpersoon ingeschakeld om de deal te maken. De handelswijze wordt door Mike Verweij 'opvallend' genoemd. "Maar het geeft aan dat directeur Sven Mislintat Sanchez liever ziet vertrekken dan blijven", schrijft de Ajax-watcher, die dat op zijn beurt 'bijzonder' vindt, daar Sánchez in de zomer de Gold Cup won met Mexico en bij Ajax de keuze wat betreft rechtsbacks niet reuze is.

Artikel gaat verder onder video

Dat Ajax en Chivas (in hoofdlijnen) akkoord zijn over de transfer van Sánchez, komt voor de zaakwaarnemer van de Mexicaan als een verrassing. Hij zegt niets te weten van een concrete aanbieding.

Ajax nam Sánchez een jaar geleden voor zo'n vijf miljoen euro over van Club América. De rechtsback werd gehaald als vervanger van Noussair Mazraoui, die transfervrij de overstap naar Bayern München had gemaakt. Sánchez was in zijn eerste seizoen in dienst van Ajax niet verzekerd van een basisplaats en moest op de rechtsbackpositie vaak voorrang moeten verlenen aan Devyne Rensch.