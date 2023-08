Sven Mislintat onder de indruk: 'Iemand als hij zie je maar zelden in het voetbal'

Sven Mislintat is zeer enthousiast over de komst van Jakov Medic naar Ajax. Zondagochtend maakte Ajax bekend dat de verdediger overkomt van Sankt Pauli en een vijfjarig contract tekent. Mislintat kent Medic goed en noemt hem een uniek persoon.

"Vorig jaar probeerde ik hem al naar Stuttgart te halen. Gelukkig lukte dat toen niet, want nu kan ik hem naar Ajax halen", lacht Mislintat in gesprek met Ajax TV. "Jakov is een type speler dat je weinig tegenkomt in het voetbal. Hij heeft een geweldige persoonlijkheid en werkhouding. Hij is hard in de duels en doet er alles aan om het doel te verdedigen. Zijn kwaliteiten en persoonlijkheid zijn altijd welkom bij een goede ploeg."

Artikel gaat verder onder video

FootballTransfers: Waarom de oogappel van Sven Mislintat uitstekend bij Ajax past

"Ook al komt hij uit de 2. Bundesliga, hij heeft kwaliteiten", vervolgt de Duitse directeur voetbalzaken van Ajax. "Hij was altijd een van de beste verdedigers van die competitie. Hij kan zowel links centraal als rechts centraal achterin spelen. Hij heeft zelfs weleens op 6 en als spits gesteld. Hij is dus een heel multifunctionele speler."

Over zijn karakter zegt Medic zelf dat hij een ander type is op het veld dan daarbuiten. "Op het veld heb ik veel emoties en geef ik duizend procent", aldus de 24-jarige Kroaat. "Ik houd ervan om te vechten en tegendoelpunten te voorkomen. Dat is mijn werk. Ik houd van voetbal en dan houd je ook van Ajax. Ajax staat bekend om het goede voetbal en ik zie het zitten om daar deel van uit te maken."