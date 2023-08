Sven Mislintat tijdens Grand Prix in Zandvoort gespot met Alain Migliacco

Sven Mislintat heeft volgens De Telegraaf zondag een bezoek gebracht aan de Grand Prix van Nederland in Zandvoort. Daar werd de directeur voetbalzaken van Ajax gespot met Alain Migliacco, de zaakwaarnemer van Georges Mikautadze.

Ajax lijkt in te zetten op de komst van Mikautadze nu Thiago Almada onhaalbaar lijkt. De 22-jarige middenvelder van Atlanta United staat bovenaan het Amsterdamse lijstje om de naar West Ham United vertrokken Mohammed Kudus te vervangen, maar de Raad van Commissarissen gaat om financiële redenen waarschijnlijk geen medewerking aan de transfer.

Artikel gaat verder onder video

Dus richt Ajax nu zijn pijlen op Mikautadze, een in Frankrijk geboren middenvelder met Georgische roots. Afgelopen weekend sprak Mislintat met zaakwaarnemer Migliacco over de mogelijke transfer van de speler van FC Metz. Een goedkope doelwit is Mikautadze niet: hij zou zo’n vijftien miljoen euro moeten kosten. Stade Rennais is ook in hem geïnteresseerd.

Mikautadze is een goedkoper alternatief voor Almada. De Argentijnse middenvelder moet minstens twintig miljoen euro kosten. In de Verenigde Staten wordt zelfs melding gemaakt van een prijskaartje van 27 miljoen euro. Ajax gaf één keer meer uit voor een speler. Dat was vorig jaar voor Steven Bergwijn, die voor 31,25 miljoen euro overkwam van Tottenham Hotspur.