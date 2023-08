Swindon Town-aankoop zingt John Legend en blaast ploeggenoten omver tijdens ontgroening

Swindon Town-aankoop Udoka Godwin-Malife heeft misschien wel het beste optreden ooit gegeven tijdens een ontgroening bij een nieuwe club. De aanwinst van Swindon Town, deze week overgekomen van Forest Green, moest een liedje zingen in de kleedkamer en blies zijn ploeggenoten omver met All of Me van John Legend. Hij heeft plots vele volgers erbij op Instagram; op zijn meest recente foto zijn reacties te lezen als: 'Ga naar X Factor!'