Tahirovic benoemt verschil tussen Roma en Ajax: 'Voor een jonge speler bestaat er geen betere club'

Benjamin Tahirovic (20) heeft in zijn eerste maanden naar zijn komst direct een basisplaats weten te veroveren bij Ajax. De Bosniër kwam over van het AS Roma van José Mourinho en legt in gesprek met Voetbal International uit wat de grootste verschillen zijn tussen beide clubs én waarom hij deze zomer voor een avontuur in Amsterdam koos.

Roma scoutte Tahirovic op achttienjarige leeftijd op het derde niveau in Zweden, destijds was hij nog een makkelijk scorende spits of nummer 10. In de Italiaanse hoofdstad werd hij echter - tot zijn eigen verrassing - omgeturnd tot nummer 6. "Voor mijn allereerste training in Italië kwam de trainer van de Onder-18 naar me toe. Hij zei dat hij wist dat ik van origine een spits was, maar dat ze bij de club vonden dat ik controleur moest worden", vertelt Tahirovic. Op die positie haalde hij uiteindelijk de hoofdmacht, waarvoor hij uiteindelijk dertien officiële wedstrijden zou spelen: "Ruim anderhalf jaar nadat ik naar Roma gekomen was, kwam ik bij het eerste elftal onder José Mourinho, de beste verdedigende trainer ter wereld. Als nummer 6, pfff."

Artikel gaat verder onder video

Toch hoefde de Bosniër na eigen zeggen niet lang na te denken toen Ajax zich afgelopen zomer voor hem meldde. "Ik zei gelijk: Hier hoef ik geen seconde over na te denken, maak het maar rond." De belangrijkste reden: Ajax' reputatie. "Omdat er voor een jonge speler geen betere club bestaat dan Ajax. Nergens kun je je zo goed ontwikkelen als hier, kijk alle voorbeelden uit het verre en recente verleden er maar op na", zegt Tahirovic, die de club 'een fantastische springplank naar de absolute top' noemt.

Trainer Maurice Steijn kiest voorlopig voor Tahirovic op het middenveld. De stap van Rome naar Amsterdam is op het veld niet gering, legt de speler uit. "Daar is het veel trainen meer zonder bal, tactisch, verdedigend. Hier is het veel meer met bal, daar houd ik van", benoemt Tahirovic. "Wat ook een groot verschil is: met Ajax proberen we de bal zo hoog mogelijk terug te winnen als we hem kwijt zijn, terwijl we bij Roma zonder bal terugzakten in een laag blok. Geef ze de bal maar, van veertig meter kunnen ze toch niet scoren, was het idee."