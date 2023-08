Ten Hag bestrafte sterspeler die 45 seconden te laat was

Erik ten Hag toonde zich op oudejaarsdag genadeloos bij Manchester United, door sterspeler Marcus Rashford te passeren tegen Wolverhampton Wanderers. De aanvaller was te laat gekomen voor een teambespreking. Nu, zeven maanden later, vertelt hij aan Gary Neville bij het programma The Overlap dat hij slechts 45 seconden te laat was.

Rashford verkeerde destijds in bloedvorm en Manchester United speelde een lastige uitwedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers. Toch hield Ten Hag vast aan zijn regels. Rashford kwam na de pauze wel binnen de lijnen en maakte uiteindelijk het winnende doelpunt (1-0). Rashford noemt de straf 'honderd procent terecht' en besloot om zich niet te verzetten.

"In de voorbereiding kwamen er al wat spelers te laat en het was voor Ten Hag belangrijk om regels te stellen. Te laat is te laat. Het was maar 45 seconden of hooguit een minuut, maar ik was te laat", geeft de sterspeler toe. "Ik wist al wat me te wachten stond, want hij had die regels in de voorbereiding doorgevoerd. Ik ga dan niet moeilijk doen."

"Er stond een wedstrijd op het programma. Wolverhampton-uit is altijd lastig voor ons. Er zijn betere momenten om er met de trainer over in gesprek te gaan. En als je die wedstrijd wint, dan maakt het ook allemaal niks meer uit", aldus Rashford, die blij is met de mentaliteit van Ten Hag. "Toen hij begon, heb ik hem nooit horen praten over een plek in de top vier. Hij wilde gewoon prijzen winnen. Ik vind het belangrijk om die mentaliteit te hebben."