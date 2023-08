Ten Hag tankt geen vertrouwen en slaat met Manchester United modderfiguur in oefenwedstrijd

Manchester United heeft woensdag een slecht gevoel overgehouden aan een oefenwedstrijd tegen Burnley. De ploeg van manager Erik ten Hag ging namelijk met 0-3 onderuit tegen de promovendus. Donny van de Beek maakte zijn opwachting aan de zijde van the Red Devils.

Ten Hag speelde achter gesloten deuren tegen Burnley, de ploeg van manager Vincent Kompany. De Nederlander besloot om vanuit het eerste elftal Hannibal Mejbri, Scott McTominay, Facundo Pellistri, Anthony Martial en Donny van de Beek mee te laten doen. Ook was er speeltijd voor de ervaren Jonny Evans. Hij houdt zijn conditie op peil bij United, maar is inmiddels met de club in gesprek over een contract.

Evans kon echter niet voorkomen dat Burnley er met een dikke 0-3 overwinning vandoor ging. Dat zal niet voor veel vertrouwen zorgen aan de kant van Ten Hag. Hij opende de competitie namelijk met een moeizame 1-0 overwinning op Wolverhampton Wanderers. Daarna werd er met 2-0 verloren op bezoek bij Tottenham Hotspur. Voor de interlandperiode speelt United nog tegen Nottingham Forest (thuis) en Arsenal (uit).