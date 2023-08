Theo Janssen ziet de hand van Peter Bosz bij PSV, maar stipt ook groot probleem aan: 'Hopelijk kunnen wij daarvan profiteren'

Theo Janssen hoopt dat hij zaterdagavond met Vitesse kan profiteren van de zwaktes bij PSV. De voormalig profvoetballer, die deel uitmaakt van de technische staf van de Arnhemmers, is weliswaar onder de indruk van het voetbal dat PSV onder Peter Bosz laat zien, maar zag in de voorbije wedstrijden ook waar het voor tegenstanders te halen valt.

De Eindhovenaren kennen een uitstekende start van het seizoen. Anderhalve week geleden waren ze in de strijd om de Johan Cruijff Schaal met 1-0 te sterk voor Feyenoord en een paar dagen later werd in de heenwedstrijd tegen Sturm Graz al een reuzenstap richting de play-offs voor de Champions League gezet. Die werden dinsdagavond definitief bereikt. PSV was ook in Oostenrijk een paar maatjes te groot voor Sturm Graz, al kreeg de thuisploeg in de eerste én tweede helft een aantal serieuze mogelijkheden om meer dan één keer tot scoren te komen.

Volgens Jansen is dat een gevolg van hoe Bosz zijn ploeg wil laten spelen. “PSV speelt echt op z’n Bosz. Ik heb onder Bosz gewerkt als speler. Ik heb hem meegemaakt bij Vitesse en je ziet eigenlijk terug wat hij toen ook al wilde, alleen nu heeft hij beter spelers daarvoor en dat zie je wel terug”, vertelde Janssen woensdagavond bij RTL7. “Het is wel een gevaar als je wil voetballen zoals Bosz dat wil, want je neemt heel veel risico en er ligt heel veel ruimte in je rug. Dan is het toch wel belangrijk dat je centrale verdedigers en backs op hun hoede zijn. Daar ligt ook wel een beetje de zwakte van PSV.”

De ploeg van Bosz opende het nieuwe Eredivisieseizoen afgelopen zaterdag met een 2-0 overwinning op FC Utrecht. De driepunter kwam echter heel moeizaam tot stand. De defensie van PSV had bij vlagen z’n handen vol aan de bezoekers, die een paar keer gevaarlijk voor het doel van Walter Benítez verschenen. “Hopelijk kunnen wij daar zaterdag van profiteren als we tegen elkaar spelen”, zei Janssen met een glimlach. PSV gaat zaterdagavond op bezoek bij Vitesse. De Arnhemmers zegevierden afgelopen vrijdag met 2-1 bij FC Volendam.

