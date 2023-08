Thomas Verheydt viert vakantie met voetbalster; poging om haar naam te verhullen mislukt

Thomas Verheydt geniet momenteel van een vakantie in Turkije, waar hij volgend seizoen op het tweede niveau gaat voetballen bij Çorum FK. De 31-jarige spits heeft het in Turkije gezellig met Dante Wammes, een speelster van ADO Den Haag. Een poging om haar identiteit te verhullen mislukte door het speurwerk van juicekanaal RealityFBI.

Verheydt repostte op zijn Instagram Story een foto van zichzelf, die door iemand anders was genomen en gepubliceerd. Opvallend was dat Verheydt een zonnetje aan de afbeelding toevoegde. Dat zonnetje viel over de naam heen van Dante Wammes, waardoor niet meer was te zien dat zij de post had geplaatst. Linksboven in de afbeelding was echter wel haar profielfoto in het klein te zien. Reality FBI kwam erachter dat het gaat om Wammes en dat Verheydt haar recent is gaan volgen op Instagram. Opvallend genoeg heeft Wammes daarna haar profielfoto verwijderd.

De foto van Verheydt is overigens genomen in een café nabij de Turkse stad Samsun, gelegen aan de Zwarte Zee. Een maand geleden werd bekend dat Verheydt overstapt van Den Haag naar Çorum, een stad die iets zuidelijker ligt in Turkije. De 25-jarige Wammes speelt bij ADO Den Haag en heeft een verleden bij Excelsior.

© Instagram RealityFBI