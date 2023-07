ADO ziet 'best verdienende speler in de clubgeschiedenis' naar Turkije vertrekken

ADO Den Haag neemt afscheid van de 'best verdienende speler' in de clubgeschiedenis. Spits Thomas Verheydt (31) verlaat de residentieclub na twee seizoenen en tekent een tweejarig contract bij Çorum FK, dat in Turkije op het tweede niveau actief is.

Verheydt kan terugkijken op twee uiterst productieve seizoenen in het geel en groen van ADO. In 78 wedstrijden kwam de bonkige spits tot 52 treffers namens de club, waarvoor hij ook vijftien assists achter zijn naam wist te verzamelen. Daarmee voldeed hij aan de verwachtingen die ADO van hem had toen hij in de zomer van 2021 transfervrij werd overgenomen van Almere City, waarvoor hij in zijn laatste contractjaar twintig keer doel trof in de Keuken Kampioen Divisie.

Artikel gaat verder onder video

Afgelopen zomer had Verheydt ook al een stap naar het buitenland kunnen maken. De aanvaller legde belangstelling vanuit Azië destijds echter naast zich neer en werd daarvoor vorstelijk beloond door de Hagenezen. In ruil voor zijn aanblijven werd zijn salaris namelijk verhoogd tot een clubrecord van naar verluidt een half miljoen euro per seizoen, zeker voor KKD-begrippen een enorm bedrag.

Bij zijn nieuwe werkgever treft Verheydt in de persoon van Murat Yildirim een eigenaar én aanvoerder met een Nederlandse achtergrond. De club bestaat pas sinds 2018 en promoveerde afgelopen seizoen naar het tweede niveau, waar Verheydt voor de doelpunten moet gaan zorgen. Hoeveel de club voor hem betaalt is niet bekendgemaakt.