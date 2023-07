Henk Veerman verlaat Volendam en volgt Thomas Verheydt op bij ADO

FC Volendam heeft bevestigd dat Henk Veerman komend seizoen wordt verhuurd aan ADO Den Haag. Daar gaat hij de naar Turkije vertrokken Thomas Verheydt opvolgen.

"Ik wil iedereen graag bedanken voor het afgelopen jaar bij FC Volendam. Ik hoop dat de club het goed gaat doen en ik volgend jaar terugkeer als Eredivisionist", reageert Veerman op de website van Volendam. ADO heeft het nieuws nog niet gemeld. Veerman wacht de zware klus om Verheydt op te volgen. Die trof afgelopen seizoen veertien keer doel namens de ploeg van trainer Dirk Kuyt en diens opvolger Dick Advocaat. Komend seizoen vertoont Verheydt zijn kunsten op het tweede niveau in Turkije, waar hij tekende bij het ambitieuze Çorum FK.

Eerder legde Voetbal International al uit waarom Veerman op huurbasis de overstap maakt naar ADO: "Kopen bleek voor ADO geen optie en uiteindelijk lijken de clubs elkaar te gaan vinden in een huurdeal", zo wist men vrijdagavond te melden. Volendam wilde meewerken aan een vertrek omdat Veerman afgelopen seizoen slechts vier keer wist te scoren in de Eredivisie.

De bonkige Veerman brak in het seizoen 2015/16 door bij Volendam door in de toenmalige Jupiler League liefst zestien keer te scoren in 21 wedstrijden. Het leverde hem een transfer naar sc Heerenveen op. In Friesland had hij een aantal seizoenen de status van supersub en vertrok hij na vier seizoenen naar de Duitse cultclub Sankt Pauli. Twee jaar later keerde hij terug in Heerenveen, om via een jaartje bij FC Utrecht afgelopen zomer weer neer te strijken in Volendam.