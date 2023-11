Veerman: 'Wij drieën zijn de laatste voetballers in Nederland die durven te zeggen wat we vinden'

zorgt regelmatig voor opvallende televisie. De middenvelder van PSV en het Nederlands elftal is niet op zijn mondje gevallen en zegt vaak wat hij denkt en vindt. Is hij de laatste voetballer in Nederland die zó uitgesproken is? Volgens Veerman zelf kunnen en er ook wat van, maar is hij van zijn generatie ‘misschien wel de enige die nog wat durft te zeggen’.

Dat vertelt de Oranje-international in gesprek met Helden Media. “Ja, samen met Henk Veerman. Ik denk dat Kramer ook wel eerlijk is”, reageert Veerman op de vraag of hij de laatste voetballer is in Nederland die eerlijk durft te zeggen wat hij vindt. “Maar ja, ik ben wel wat jonger dan die twee, dus misschien ben ik wel de enige van mijn generatie die nog wat durft te zeggen.” Helden Media haalt eerder in het artikel twee opvallende interviews van de middenvelder aan. Het eerste vond plaats na de bekerfinale tussen Ajax en PSV in april van dit jaar. Men keek reikhalzend uit naar de strijd tussen de twee topclubs, maar die werd overschaduwd door opstootjes en irritaties. Gevoetbald werd er amper. Niet voor niets viel de beslissing pas na strafschoppen.

Artikel gaat verder onder video

Niet lang na de bekerfinale liet Veerman opnieuw van zich horen. Na het laatste competitieduel met AZ reageerde de middenvelder op de berichten dat hij in gesprek met de PSV-leiding zijn onvrede over Ruud van Nistelrooij zou hebben geuit. Van Nistelrooij stapte een paar dagen voor de laatste competitiewedstrijd op als hoofdtrainer van PSV. “Het is ongelooflijk. Ik krijg allemaal bedreigingen binnen, mijn hele familie trouwens. Mijn zaakwaarnemer zou zogenaamd het lek zijn. Hij wordt óók bedreigd. Het is niet te filmen, ik ben heel pissig over deze week”, zei Veerman, die de voetbalwereld vervolgens ook nog een ‘schijtwereld’ noemde.

Veerman stelt in gesprek met Helden Media dat hij ondanks alles wat er is gebeurd niet ‘behoudender’ is geworden in wat hij zegt. “Ik weet dat alles wat ik zeg nou eenmaal breed wordt uitgemeten. Ook na die bedreigingen denk ik niet: ik hou me rustiger. Weet je, je mag me een klootzaak noemen of zeggen dat ik een grote bek heb, maar we moeten wel normaal blijven doen. Doodswensen sturen, dat slaat nergens op.” Recht voor zijn raap, zo is Veerman het afgelopen jaar meermaals voor de camera verschenen. Dat heeft hij overigens niet van huis uit meegekregen. “Dat zit in mijn karakter. Mijn ouders zeggen weleens: ‘Misschien moet je niet zo eerlijk zijn voor de camera, maar je iets rustiger houden.’ Weet je, na de wedstrijd heb ik gewoon veel adrenaline, dan zeg ik wat ik denk en vind. Als dat niet meer kan, dan kunnen we er net zo goed mee stoppen.”