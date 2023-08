Tottenham Hotspur pokert met Harry Kane; vlucht naar München op laatste moment uitgesteld

De transfer van Harry Kane naar Bayern München is nog niet helemaal in kannen en kruiken, zo meldt Fabrizio Romano. Tottenham Hotspur speelt hoog spel en is op het laatste moment met enkele aanvullende voorwaarden gekomen. De vlucht van Kane naar Zuid-Duitsland is daardoor uitgesteld.

Kane en zijn entourage zouden deze vrijdagmorgen het vliegtuig naar München pakken om de transfer af te ronden, maar de vlucht is uitgesteld naar 13.15 uur. Tottenham Hotspur heeft het kamp-Kane namelijk nog geen toestemming gegeven naar Duitsland af te reizen. De Londense club 'pokert' en probeert naar verluidt nog enkele kleine voorwaarden van de deal te veranderen.

Als de plooien snel worden gladgestreken, dan kan de transfer van Kane binnen enkele uren worden afgerond. Bayern München hoopt de deal voor 15.00 uur te sluiten. Als dat lukt, dan kan Kane nog worden ingeschreven voor de Duitse Super Cup tegen RB Leipzig. De strijd tussen de landskampioen en bekerwinnaar wordt zaterdag om 20.45 uur gespeeld.

Tottenham Hotspur lijkt Kane voor om en nabij de honderd miljoen euro te verkopen aan Bayern München. Gaat de deal door, dan is de Engelse spits de duurste aankoop in de geschiedenis van de Duitse topclub. Het record staat nu nog op naam van Lucas Hernández, die een aantal zomers geleden voor 80 miljoen euro overkwam van Atlético Madrid.