'Tuchel wil fout Bayern dubbel goedmaken: Lewandowski krijgt maar liefst twee peperdure opvolgers'

Hoewel Bayern München afgelopen seizoen op de slotdag tóch nog kampioen van Duitsland werd, beleefde de club over het geheel genomen een teleurstellend seizoen. Als één van de hoofdredenen wordt gewezen op het afscheid van topspits Robert Lewandowski, die vorige zomer naar Barcelona vertrok maar waarvoor geen spits van het hoogste niveau terug kwam. Volgens journalist Christian Falk maakt Der Rekordmeister die fout deze zomer alsnog dubbel goed: er zouden liefst twee topspitsen naar Beieren moeten komen.

Dat schrijft Falk in zijn column voor Caught Offside. De journalist wijst erop dat vleugelspeler Serge Gnabry afgelopen seizoen met 'slechts' veertien doelpunten clubtopscorer werd van Der Rekordmeister - een schamel aantal vergeleken bij de 35 goals die Lewandowski in zijn laatste jaar in München wist te maken. Daarom zou trainer Thomas Tuchel nu liefst twee topspitsen naar Bayern willen halen: Harry Kane én Randal Kolo Muani.

De Engelsman Kane geldt volgens Falk als 'prioriteit nummer 1' voor Bayern. "Uit gesprekken met de familie Kane blijkt dat hij nog steeds nadenkt over een stap naar de Bundesliga", schrijft hij bovendien. Kane ligt nog één jaar vast bij Tottenham Hotspur, waarvoor hij de doelpuntenrecords aaneenrijgt. De spits pakte echter nog niet één hoofdprijs met de club en wordt mede daarom in verband gebracht met een zomerse transfer. Waar het Manchester United van Erik ten Hag lijkt af te haken vanwege de torenhoge vraagprijs van de Spurs, zou Bayern er dus met de Engelse topspits vandoor kunnen gaan.

In het kielzog van Kane zou ook de Fransman Kolo Muani naar München kunnen verhuizen, zo schrijft Falk. "Tuchel droomt niet van één spits, hij zou er graag twee willen, wat een grote uitdaging is voor de clubleiding", signaleert hij wel. Als de komst van Declan Rice (West Ham United) niet doorgaat zou er voldoende budgetruimte kunnen ontstaan voor beide topaankopen, zo redeneert Falk. Kolo Muani heeft nog een contract tot medio 2027 bij Eintracht Frankfurt, waarvoor hij afgelopen seizoen 23 keer scoorde in alle competities. In de WK-finale kwam hij als invaller in het veld bij Frankrijk en had hij vlak voor het verstrijken van de tweede verlenging de winnende treffer op zijn schoen. Hij stuitte echter op de Argentijnse doelman Emiliano Martínez, waarna de eindstrijd in 3-3 eindigde en Argentinië er na strafschoppen alsnog met de wereldbeker vandoor ging.

