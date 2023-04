Erik ten Hag ontvouwt tijdens persconferentie plan voor Harry Kane

Erik ten Hag heeft een plan bedacht om Harry Kane donderdagavond af te stoppen in de wedstrijd van Manchester United tegen Tottenham Hotspur. De Londense club is behoorlijk afhankelijk van de inbreng van de 29-jarige spits, die dit seizoen direct betrokken was bij zo'n beetje de helft van de Premier League-doelpunten van zijn werkgever.

Kane was dit seizoen in competitieverband goed voor 24 doelpunten en twee assists. Alleen Erling Haaland van Manchester City (32 doelpunten, vijf assists) was bij meer goals direct betrokken. Ten Hag weet dus wie er donderdag in de gaten gehouden moet worden door zijn ploeg. "Zijn impact op het spel van Spurs is vrij duidelijk. Daar hebben we een plan voor. In de thuiswedstrijd hebben we ons plan goed uitgevoerd en voor morgen hebben we ook een heel goed plan nodig."

Artikel gaat verder onder video

Met het afstoppen van Kane kan Manchester United de angel uit het spel van Tottenham Hotspur halen. "We moeten hem als team verdedigen. Het is een slimme speler. We moeten hem niet in situaties laten komen waarin hij een grote impact op het spel kan hebben", aldus de Nederlandse manager woensdag tijdens een persmoment. Kane zal niet worden verdedigd door Lisandro Martínez en Raphaël Varane, die beiden geblesseerd zijn.

Manchester United treft met Tottenham Hotspur een tegenstander die wat goed te maken heeft. De Londense club verloor afgelopen weekend met 6-1 van concurrent Newcastle United, waarbij er in het eerste kwart van de wedstrijd liefst vijf doelpunten werden geïncasseerd. "Ze zullen boos zijn", weet Ten Hag. "Maar dat kan ze ook brandstof geven om terug te veren. Het gaat uiteindelijk om ons. Een tegenstander kan nooit hongeriger zijn dan wij."