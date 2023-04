Man United-fans lopen vooruit op zomertransfer: 'We zien je in juni'

De supporters van Manchester United vermaken zich prima tijdens het uitduel met Tottenham Hotspur. De ploeg van Erik ten Hag leidt halverwege met 0-2 door treffers van Jadon Sancho en Marcus Rashford. De meegereisde United-supporters liepen bovendien alvast vooruit op een transfer die volgende zomer moet gaan plaatsvinden.

De fans van The Red Devils richtten zich tot Spurs-aanvaller Harry Kane, die komende zomer de favoriet lijkt om de nieuwe spits van het elftal van Ten Hag te gaan worden. "Harry Kane, we zien je in juni", klonk het door het Tottenham Hotspur Stadium. Het zal de fans van de thuisploeg, die afgelopen weekend al een zware uitnederlaag tegen Newcastle United te slikken kregen, alleen maar meer pijn hebben gedaan.