'Erik ten Hag krijgt tot twee keer toe slecht nieuws over ideale zomeraanwinsten'

Harry Kane wordt zo goed als zeker niet de nieuwe spits van Manchester United. Erik ten Hag wilde de doelpuntenmachine dolgraag overnemen van Tottenham Hotspur, maar inmiddels lijkt de kans op een transfer naar Old Trafford minimaal. De torenhoge vraagprijs is een te groot struikelblok voor United.

Tottenham vraagt volgens diverse media in Spanje en Engeland zo'n 115 miljoen euro voor Kane, die nog een jaar onder contract staat bij de club. Dat is volgens het Engelse medium the Athletic veel te gortig voor United. Ten Hag bombardeerde de 29-jarige Kane onlangs nog tot zijn grootste doelwit van de transferzomer. De pijlen worden inmiddels toch echt op andere centrumspitsen gericht.

Victor Osimhen staat al langer op het lijstje van the Red Devils, maar ook hij lijkt niet haalbaar. Napoli hoopt de spits in Napels te houden en heeft een prijskaartje van 150 miljoen euro om zijn nek gehangen. Dan blijft de Deense spits Rasmus Højlund nog over. Hij maakte dit seizoen furore bij Atalanta, dat ook flink wil cashen voor de aanvaller. De club uit Bergamo hoopt naar verluidt op een kleine zestig miljoen euro.

Ook de mogelijke entree van Mason Mount is geen uitgemaakte zaak voor Ten Hag. De middenvelder van Chelsea moet de middelste linie op Old Trafford voorzien van een extra impuls, maar the Blues zijn niet van plan om hem zomaar te laten vertrekken. United zag een bod van zo'n vijftig miljoen euro worden afgewezen, aldus transferspecialist Fabrizio Romano. De 24-jarige Mount ziet de stap naar United wel zitten.