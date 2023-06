Harry Kane pakt maar weer eens record bij winnend Engeland; Szymański belangrijk voor Polen

Engeland heeft vrijdagavond een gemakkelijke overwinning geboekt in de strijd om een ticket voor het EK. De ploeg van bondscoach Gareth Southgate was met liefst 0-4 te sterk voor een pover Malta. Duitsland slaagde er in een oefenduel niet in om te winnen van buurman Polen.

Harry Kane pakte namens Engeland maar weer eens een record. De captain won met zijn land met 0-4 op bezoek bij Malta en blijft zo zonder puntenverlies in de EK-kwalificatie. Kane benutte op het eiland een strafschop en is nu de eerste Engelsman met vijftig interlanddoelpunten in competitieve interlands. Callum Wilson scoorde net als zijn aanvoerder vanaf elf meter. De andere doelpunten kwamen op naam van Trent Alexander-Arnold en Ferdinando Apap. Die laatste maakte een eigen doelpunt.

Artikel gaat verder onder video

Duitsland is er op zijn beurt niet in geslaagd om een vriendschappelijke wedstrijd te winnen van buurman Polen. In de Poolse hoofdstad Warschau bleek een doelpunt van Jakub Kiwior voldoende voor een nipte 1-0 overwinning. Bij die treffer was een Rotterdams tintje te zien. Sebastian Szymański verzorgde namelijk de assist en was zodoende belangrijk voor de Polen. De Feyenoorder hoopt ook na de zomer nog in Rotterdam-Zuid actief te zijn, al is dat nog niet definitief. Jakub Błaszczykowski nam afscheid bij de interland.

Jesper Karlsson laat zich gelden namens Zweden

De nationale ploeg van Zweden sloot een oefeninterland tegen Nieuw-Zeeland af met een ruime 4-1 overwinning. De bezoekers kwamen na vier minuten verrassend op voorsprong toen Callum McCowatt wist te scoren. Voor de rust stond het echter 3-1, mede door een dubbelslag van AZ'er Jesper Karlsson. De andere Zweedse treffer kwam op naam van Robin Quaison. In de absolute slotfase was het laatste woord voor Manchester United-talent Anthony Elanga, die voor de 4-1 zorgde.