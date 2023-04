'Strijd tussen Bayern München en PSG gaat door: hete transferzomer op komst'

Bayern München hoopt woensdagavond een serieus wonder te verrichten. Na de 3-0 nederlaag in de heenwedstrijd tegen Manchester City in de kwartfinales van de Champions League lijkt Bayern München uitgespeeld in het miljardenbal, maar in het voetbal zijn er weleens gekkere dingen gebeurd. Dat de koploper van de Bundesliga versterking goed kan gebruiken werd vorige week wel duidelijk. Bayern München heeft z’n lijstje in ieder geval al klaarliggen.

De Duitse grootmacht nam afgelopen zomer afscheid van Robert Lewandowski. Bayern München had de Poolse doelpuntenmachine liever binnenboord gehouden, maar hij wilde zelf heel graag naar FC Barcelona. Een directe vervanger voor Lewandowski kwam er niet. Bayern München haalde weliswaar Sadio Mané binnen als grote aanwinst, maar hij is geen centrumspits en bovendien is het huwelijk tussen beide partijen nog geen succes. Eric Maxim Choupo-Moting doet het naar behoren, maar Bayern München hoopt zich desondanks te versterken met een nieuwe spits.

Artikel gaat verder onder video

Het lijstje met namen die in aanmerking komen voor de nummer 9-positie puilt uit van de grote namen. Volgens BILD houdt Bayern München de verrichtingen van Victor Osimhen, Harry Kane, Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt) én Rasmus Hojlund (Atalanta Bergamo) in de gaten. Osimhen maakt dit seizoen veel indruk bij Napoli en Bayern-trainer Thomas Tuchel schijnt al langer gecharmeerd te zijn van de Nigeriaan, maar hij moet waarschijnlijk wel meer dan honderd miljoen euro kosten. Kane wordt al langer in verband gebracht met Bayern München, maar volgens informatie van BILD gaat de voorkeur van de Tottenham Hotspur-spits uit naar een langer verblijf in Engeland.



Football Transfers: Persoonlijk akkoord luidt vertrek van Gravenberch bij Bayern München in

Parijse concurrentie voor Bayern

Bayern München is niet de einige club waar Kane op het lijstje staan. De aanvoerder van de Engelse nationale ploeg is in het bezit van een contract tot medio 2024, waardoor hij een interessant target is voor de Europese top. Wil Tottenham Hotspur nog wat aan Kane verdienen, dan zou het hem eigenlijk komende zomer al moeten laten gaan. Paris Saint-Germain houdt de situatie nauwlettend in de gaten. Volgens Le Parisien is de komst van Kane zelfs een prioriteit voor de Franse koploper. Lionel Messi lijkt niet van plan zijn contract bij PSG te verlengen, waardoor de club op zoek moet naar een nieuwe aanvalspartner voor Kylian Mbappé. Kane zou de voorkeur genieten, maar Le Parisien noet ook Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach), Kolo Muani én Osimhen.

Bayern München en PSG zijn dus gecharmeerd van dezelfde spelers. De clubs ontmoetten elkaar in februari en maart nog in de achtste finales van de Champions League. De Duitsers plaatsten zich dankzij een 1-0 overwinning in Parijs en een 2-0 thuiszege overtuigend voor de volgende ronde. De strijd tussen Bayern en PSG lijkt komende zomer dus een vervolg te krijgen...