'Bayern mikt hoog in zoektocht naar versterking: Fransman van honderd miljoen euro én Napoli-spits'

Randal Kolo Muani had tijdens de WK-finale in Qatar de winnende voor Frankrijk op zijn voet, maar een geweldige redding van de Argentijnse doelman Emiliano Martínez voorkwam een derde Franse wereldbeker. Kolo Muani ging er vervolgens niet met de pakken bij neerzitten en behoort inmiddels bijna wekelijks tot de uitblinkers bij Eintracht Frankfurt. De ontwikkeling van de Fransman blijft niet onopgemerkt.

Volgens het Duitse SPORT1 zou Kolo Muani zomaar de volgende speler kunnen zijn die een binnenlandse toptransfer gaat maken. De Fransman kan zich naar verluidt verheugen op de interesse van Bayern München. Kolo Muani zou zelf niets liever willen dan de overstap maken naar de huidige koploper van Duitsland. Bayern München zou inmiddels onderzoeken of de komst van Kolo Muani mogelijk is. Der Rekordmeister zal wel heel diep in de buidel moeten tasten. Eintracht Frankfurt verlangt naar verluidt zo’n honderd miljoen euro voor zijn sterkhouder.

Daarmee zou Kolo Muani in één klap de duurste aanwinst aller tijden van Bayern München worden. De grootmacht telde in de zomer van 2020 tachtig miljoen euro neer voor de komst van Lucas Hernández. Hoger ging Bayern München vooralsnog niet. De koploper van de Bundesliga is echter niet de enige topclub die de ontwikkeling van Kolo Muani in de gaten houdt. Ook Manchester United, Paris Saint-Germain en Chelsea zouden een oogje in het zeil houden. Eintracht Frankfurt ontving tot op heden nog geen aanbieding voor de aanvaller.

Kolo Muani is dit seizoen een revelatie op de Duitse velden. In 26 competitiewedstrijden was hij goed voor twaalf doelpunten en evenveel assists. Ook in de DFB-Pokal - het Duitse bekertoernooi - is de Fransman goed op dreef. In vier wedstrijden scoorde hij vijf keer en verzorgde hij twee assists. Kolo Muani had vorige maand nog een basisplaats tijdens het EK-kwalificatieduel tussen Frankrijk en Nederland (4-0). De teller staat momenteel op zes interlands. Hij was op het WK trefzeker in de halve finale tegen Marokko. In de finale tegen Argentinië bereidde Kolo Muani een doelpunt voor, maar miste hij in de slotseconden van de verlenging dus ook een dot van een kans.

Osimhen

Dat Bayern München versterking kan gebruiken bleek afgelopen dinsdag nog. De ploeg van trainer Thomas Tuchel werd in de heenwedstrijd in de kwartfinale van de Champions League afgedroogd door Manchester City, waardoor een voortijdige exit uit het miljardenbal aanstaande is. In de zoektocht naar aanvallende versterking zou ook Victor Osimhen een optie zijn. De aanvaller maakt dit seizoen veel indruk bij Napoli en Tuchel is een groot fan van hem. Dat meldt Florian Plettenberg van Sky Sports althans.