Tuchel nu al hevig onder druk: Manchester City sloopt Bayern en kan halve finale ruiken

Manchester City staat al met zeker een half been in de halve finales van de Champions League. De huidige nummer twee van Engeland was dinsdagavond op eigen veld met ruime cijfers te sterk voor Bayern München: 3-0. Over acht dagen is de return in Duitsland, waarin Bayern München een wonder nodig heeft om alsnog de volgende ronde van het miljardenbal te bereiken.

Bayern München baarde eind vorige maand opzien door Julian Nagelsmann op straat te zetten. De club stond op dat moment weliswaar tweede in de competitie, maar had zich ten koste van Paris Saint-Germain verzekerd van een plekje in de kwartfinale van de Champions League en was ook nog actief in het nationale bekertoernooi. Sinds Thomas Tuchel het roer overnam van Nagelsmann staat Bayern München weliswaar weer bovenaan in de Bundesliga, maar werd het door SC Freiburg op pijnlijke wijze uit de DFB-Pokal geknikkerd.

Daardoor staat er flink wat druk op het tweeluik met Manchester City in de kwartfinales van de Champions League. Manchester City is de laatste weken uitstekend op dreef en als er op voorhand een favoriet moest worden aangewezen, was de keuze zeer waarschijnlijk op de ploeg van trainer Pep Guardiola gevallen. Maar daarvan was in het eerste half uur niets te zien. Bayern München had het meeste balbezit en kreeg via Jamal Musiala een beste kans. Het Duitse megatalent werd knap vrijgespeeld en haalde uit, maar Rúben Dias gooide zich op het laatste moment nog voor de bal. Een noodzakelijke ingreep, want doelman Ederson lag in de verkeerde hoek.

Geweldige goal van Rodri

Vlak daarvoor kreeg Erling Haaland zijn eerste mogelijkheid, maar de inzet van de Noor kon Bayern München-doelman Yann Sommer niet in verlegenheid brengen. Een paar minuten later moest Sommer wél vissen. Rodri besloot maar eens uit te halen en deed dat geweldig, want zijn geplaatste bal met links eindigde in de kruising. Het doelpunt kwam op een prettig moment voor Manchester City, dat voor het eerst in lange tijd de bal grotendeels aan de tegenstander moest laten. Heel gevaarlijk kon Bayern München desondanks niet worden, al vloog een kiezelhard schot van Leroy Sané vlak voor het rustsignaal nog net langs de tweede paal.

Het was Sané die vroeg in de tweede helft een uitgelezen mogelijkheid op de gelijkmaker kreeg. Hij leek de tijd te hebben om een hoek uit te kiezen, maar zijn inzet was magertjes en kon eigenlijk vrij eenvoudig worden gekeerd door Ederson. Het was het startsein voor een spectaculaire start van de tweede helft. Bayern München kwam uitstekend uit de kleedkamer en drong Manchester City terug op eigen helft, maar via Nathan Aké en vervolgens Dias kreeg de thuisploeg twee goede kansen op de 2-0. Sommer redde echter twee keer uitstekend.

Manchester City loopt weg bij Bayern

De Beierse storm aan het begin van de tweede helft was maar van korte duur. Manchester City was even onder de indruk, maar pakte de draad vrij snel weer op. De ploeg van Guardiola kreeg halverwege het tweede bedrijf wel een domper te verwerken, want Kevin de Bruyne kon na een lelijke val aan de zijlijn niet verder. Bij Bayern München was Sadio Mané binnen de lijnen gekomen, maar de Senegalees stond net in het veld of het was al 2-0. Dayot Upamecano, die al de hele avond een matige indruk maakte, leverde de bal zeer knullig in. Haaland behield vervolgens het overzicht en legde de bal panklaar op het hoofd van Bernardo Silva: 2-0.

Bayern München was het helemaal kwijt en incasseerde niet lang na de tweede ook de derde tegentreffer. Natuurlijk was het Haaland die bij de tweede paal binnen kon tikken. Zo werd het - en daar zag het er lang niet naar uit - een heel pijnlijke avond voor Bayern München. Tuchel werd aangesteld om het tij te keren, maar na de uitschakeling in het bekertoernooi wacht nu een exit uit de Champions League. Tenzij er volgende week een wonder plaatsvindt in de Allianz Arena. Maar wie stopt dit Manchester City?