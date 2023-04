Manchester City is in de kwartfinale van de Champions League in eigen huis op een 1-0 voorsprong gekomen tegen Bayern München. Na een klein half uur brak de Spanjaard Rodri de ban, en hoe! Van ruim twintig meter haalde de middenvelder uit met zijn 'mindere' linkerbeen en liet hij Bayern-doelman Yann Sommer volstrekt kansloos.

𝐙𝐎𝐎𝐎, RODRI! 🚀

Met zijn mindere linker poeiert de Spanjaard de bal schitterend achter goalie Yann Sommer.. ✨#ZiggoSport #UCL #MCIFCB pic.twitter.com/ofhflaTKNn — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 11, 2023