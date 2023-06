Jesper Karlsson heeft zich vrijdagavond laten zien in het shirt van de nationale ploeg van Zweden. De aanvaller was AZ speelde met zijn land een vriendschappelijke interland tegen Nieuw-Zeeland, dat met 4-1 werd verslagen. In Stockholm toonde Karlsson zijn goede vorm door in de eerste helft al twee doelpunten voor zijn rekening te nemen.

Jesper Karlsson scoort zojuist de 1-1 voor Zweden tegen Nieuw-Zeeland. 🇸🇪⚽️ pic.twitter.com/pRuH7W3kaz — AZAlerts (@AZAlertss) June 16, 2023