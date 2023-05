AZ-trainer Jansen krijgt dubbel nieuws uit ziekenboeg in aanloop naar kraker tegen Ajax

AZ kan zaterdagavond op bezoek bij Ajax weer een beroep doen op Vangelis Pavlidis en Jens Odgaard. De aanvallers van de Alkmaarders stonden een tijdje aan de kant met een blessure en keren in Amsterdam terug bij de wedstrijdselectie. Toch was er vrijdagmiddag niet alleen maar goed nieuws vanuit Alkmaar.

Jesper Karlsson is namelijk nog niet fit genoeg om tegen Ajax in actie te komen, zo weet Voetbal International te melden na de persconferentie van trainer Pascal Jansen. Hij staat net als ex-Ajacied Dani de Wit nog aan de kant. Jansen vertelde in aanloop naar de belangrijke wedstrijd tegen Ajax dat Pavlidis en Odgaard allebei fit genoeg zijn om mogelijk een volledige wedstrijd te kunnen spelen. De aanvallers waren samen al goed voor 21 competitiedoelpunten.

Het treffen in de Johan Cruijff ArenA is van groot belang in de strijd om plek drie in de Eredivisie. Ajax heeft die plaats momenteel in handen, maar AZ heeft slechts twee punten minder. Daarnaast zijn de Amsterdammers aangeslagen na de verloren bekerfinale. "Dit is een goed moment om Ajax te treffen. Wij zitten er momenteel wat beter in, maar Ajax zal iedere wedstrijd aangrijpen om zichzelf te verbeteren. Dat zal tegen ons niet anders zijn", aldus Jansen.

Jansen gaf zijn ogen de afgelopen twee wedstrijden van Ajax goed de kost. Hij zag de ploeg van trainer John Heitinga zowel in de competitie (3-0) als in de bekerfinale (na strafschoppen) onderuit gaan tegen PSV. "Een aantal factoren in die wedstrijden komt overeen. Hopelijk kunnen we daarvan profiteren morgen. We hebben ons strijdplan in ieder geval klaar. Het streven is dat we morgen over Ajax heen gaan op de ranglijst", was de oefenmeester duidelijk.