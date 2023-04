AZ krijgt dreun voor kraker tegen Anderlecht: aanvaller blijkt niet fit genoeg

AZ moet het donderdagavond in de kwartfinale van de Conference League doen zonder Jesper Karlsson. De aanvaller kampt nog altijd met een bovenbeenblessure en is niet van de partij tegen Anderlecht. Dat is een behoorlijke streep door de rekening van AZ-trainer Pascal Jansen.

"Karlsson is er niet bij, daar hoeven we niet geheimzinnig over te doen", vertelde Jansen woensdagmiddag op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd. Dat is behoorlijk balen voor de trainer, die met zijn ploeg een 2-0 achterstand weg moet poetsen in het eigen AFAS Stadion. "Hij is een belangrijke speler voor ons, maar helaas geen optie. Alle aandacht gaat nu dus uit naar de jongens die wel beschikbaar zijn", werd Jansen vervolgens geciteerd door Voetbal International.

Karlsson was vorige week voor de heenwedstrijd ook al niet fit. Op bezoek bij Anderlecht werd in overleg toch besloten om de Noor in te laten vallen. De vleugelaanvaller kon zijn stempel niet drukken en had beter niet kunnen spelen. Afgelopen zondag moest hij de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard (0-3 overwinning) aan zich voorbij laten gaan. Jansen besloot voor dat duel om de jonge Myron van Brederode te laten spelen op de plek van Karlsson. Hij werd later vervangen door Mees de Wit.

Jansen is overigens niet van mening dat AZ risico heeft genomen met het inbrengen van Karlsson. "Ik zag ergens voorbijkomen dat we risico hadden genomen in de vorige partij tegen Anderlecht. Maar alles gaat in overleg met de medische staf. Het was verantwoord om hem te brengen. Hij is uit de wedstrijd gekomen, de klachten bleven en zijn helaas niet verbeterd", werd Jansen geciteerd door VI. AZ en Anderlecht trappen donderdag om 18.45 uur af in het AFAS Stadion.