Transferdrukte bij PSV: dit gaat er de komende dagen nog gebeuren in Eindhoven

PSV speelt woensdag de allesbeslissende return tegen Rangers FC die de club een plek in de groepsfase van de Champions League moet gaan opleveren. Daarnaast zindert het in Eindhoven ook van de transfergeruchten. Hirving Lozano lijkt zo goed als binnen, maar daar gaat het qua inkomende transfers vermoedelijk niet bij blijven. Aan de andere kant hoopt de club ook nog flink te cashen met een of meerdere uitgaande transfers.

Lozano

De terugkeer van Chucky lijkt woensdagochtend een kwestie van tijd. De Mexicaanse aanvaller werd vier jaar geleden nog voor een transfersom van rond de veertig miljoen euro verkocht aan Napoli. Bij de Italiaanse kampioen ligt hij nog vast tot de zomer van 2024, waardoor de club wil meewerken aan een vertrek tegen een vergoeding die vermoedelijk rond de vijftien miljoen euro komt te liggen. Lozano zelf zou ondertussen niets liever willen dan terugkeren in Eindhoven, waar hij tussen 2017 en 2019 al onder contract stond.

Centrale verdediger

Zodra Lozano definitief binnen is, hoopt PSV nóg een slag te slaan, zo schrijven onder meer De Telegraaf én het Eindhovens Dagblad. Eerstgenoemde krant weet dat PSV ook een flink bedrag overheeft voor de komst van een nieuwe centrale verdediger. Zeno Debast (Anderlecht) geldt dals topkandidaat, maar ook een terugkeer van Jarrad Branthwaite (Everton, vorig jaar al gehuurd) of de komst van Miles Robinson (Atlanta United) worden genoemd. Aan de komst van Debast hangt een prijskaartje van vijftien miljoen euro, dat kan PSV alleen in hem investeren als er nog een grote uitgaande transfer wordt gerealiseerd.

Bakayoko

De eerste grote uitgaande klapper kan gemaakt gaan worden door Johan Bakayoko. De twintigjarige Belg is nog maar een jaar geleden doorgebroken onder Ruud van Nistelrooij maar heeft inmiddels zijn debuut voor de nationale ploeg gemaakt. Het levert de buitenspeler volop belangstelling op. Onder meer Paris Saint-Germain en Burnley zouden grof geld willen betalen. De Telegraaf en het Eindhovens Dagblad geven allebei een schatting van de verwachte opbrengst. De eerste krant schrijft dat PSV 'vermoedelijk overstag' gaat als de geboden bedragen 'de 30 miljoen overschrijden.' Clubwatcher Rik Elfrink zit iets lager in de boom; volgens hem zijn biedingen 'van 25 miljoen euro of meer haalbaar.'

Sangaré

Daarnaast lijkt ook Ibrahim Sangaré woensdag mogelijk zijn laatste wedstrijd voor PSV te zullen gaan spelen. De Ivoriaan kan voor 37 miljoen euro worden opgepikt. Belangrijkste gegadigde leek lange tijd het Engelse Nottingham Forest, maar het valt te betwijfelen of die club hem kan betalen. "Nottingham Forest blijft op het vinkentouw, maar lijkt niet kapitaalkrachtig genoeg, zodat PSV zal hopen op een last minute-aanbieding van een kapitaalkrachtigere club voor de Ivoriaan", schrijft De Telegraaf.