Transferweekje: Ajax casht opnieuw, nieuwe ontwikkelingen bij Feyenoord en PSV

Feyenoord blijft voorlopig over Lutsharel Geertruida beschikken, terwijl Ajax een akkoord nadert met Dinamo Zagreb over de komst van Josip Sutalo. De transfermarkt draait op volle toeren, waardoor de technisch directeuren van de clubs momenteel overuren draaien. Een overzicht van de meest aannemelijke, terugkerende geruchten en verhalen van de afgelopen zeven dagen uit binnen- en buitenland.

Feyenoord slaat volgende slag, maar moet nog wachten op droomaanwinst

Bij Feyenoord was het een roerige week. Bijna iedereen binnen de Rotterdamse club hield sterk rekening met een vertrek van Geertruida naar RB Leipzig, maar de deal klapte op het allerlaatste moment. Daardoor blijft Feyenoord voorlopig over de vice-aanvoerder beschikken, wat een opsteker is voor Arne Slot. Daarnaast was er nog meer goed nieuws voor Feyenoord, want Bart Nieuwkoop is door de club gepresenteerd. Het is echter nog wachten op de komst van Luka Ivanusec, die al weken door Feyenoord wordt begeerd.

Artikel gaat verder onder video

Stewart voegt nieuwe transfertarget toe aan zijn verlanglijst

PSV presenteerde afgelopen week Malik Tillman als opvolger van Xavi Simons, maar de Eindhovenaren zijn nog niet klaar op de transfermarkt. De Brabantse club is naarstig op zoek naar defensieve versterkingen en volgens Voetbal International en het Eindhovens Dagblad is de Amerikaanse verdediger Miles Robinson in beeld bij PSV, mocht Zeno Debast van Anderlecht niet vastgelegd kunnen worden. Duidelijk is dat de Belgische club laatstgenoemde speler het liefst niet wil laten gaan.

Mislintat draait op volle toeren

Ajax is eindelijk losgekomen op de transfermarkt en directeur voetbalzaken Sven Mislintat wil nu doorpakken. Volgens het Algemeen Dagblad kan Ajax Sutalo snel verwelkomen in Amsterdam, want er is een akkoord bereikt met Dinamo Zagreb. Daarnaast hoopt de Duitse directeur Hiroki Ito vast te leggen en heeft het interesse in spits Chuba Akpom, die vorig seizoen goed was voor 28 doelpunten op het tweede niveau van Engeland.

Europese grootmachten strooien met geld

Bayern München heeft Harry Kane voor een bedrag van ruim honderd miljoen euro binnengehaald, terwijl Liverpool er niet in slaagde om voor 128 miljoen euro Moisés Caicedo aan te trekken. Het zijn gigantische bedragen, wat laat zien dat de transfermarkt helemaal op gang is gekomen. Zeker de enorme transfersom die voor Kane is betaald zorgt voor verbazing, aangezien de dertigjarige aanvaller nog maar een contract voor één jaar had bij Tottenham Hotspur.

Ajax haalt enorme bedragen binnen

Deze week verkocht Ajax Edson Álvarez en ook Mohamed Daramy staat voor een definitief vertrek uit Amsterdam. Het zorgt ervoor dat de portemonnee waar directeur voetbalzaken Sven Mislintat mee mag werken weer wat verder gevuld is. Samen leveren Ajax deze twee spelers naar verluidt bijna zestig miljoen euro op. Daarnaast lonkt een vertrek van Mohammed Kudus nog steeds. De Ghanese voetballer staat in de belangstelling van verschillende clubs uit de Premier League.