Het seizoen staat op het punt van beginnen, dat betekent maar één ding: we gaan voorspellen! In de FCUpdate Seizoensopening hebben host Stan Timmerman, hoofdredacteur Dominic Mostert en oud-doelman Nick Hengelman het over verschillende aspecten van de Eredivisie, maar wordt er ook een voorspelling gedaan over de topscorer aan het einde van het seizoen. Ben je benieuwd naar het fragment? Bekijk het dan op YouTube of beluister de podcast op Spotify!

YouTube: Twee topfavorieten om topscorer van de Eredivisie te worden