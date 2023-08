UEFA maakt drietal nominaties voor Speler van het Jaar-award bekend

Kevin de Bruyne, Erling Haaland en Lionel Messi zijn door de UEFA genomineerd voor de Speler van het Jaar-award. Volgens de voetbalbond maakte dit drietal het meeste indruk in het afgelopen seizoen. Op 31 augustus wordt bekend welke speler de prestigieuze prijs achter zijn naam mag schrijven.

Haaland en De Bruyne waren, misschien wel, de belangrijkste schakels van Manchester City in het absolute droomseizoen. De Engelse club won de Premier League, de FA Cup en de Champions League. Spits Haaland maakte in de competitie een recordaantal van 36 doelpunten, en werd ook in het miljardenbal topscorer met twaalf doelpunten. De Bruyne gaf gedurende het seizoen liefst 31 assists in 49 wedstrijden.

Ook Messi is weer genomineerd voor de Speler van het Jaar-bokaal. De wereldster had met zeven doelpunten een groot aandeel in de WK-eindzege van zijn Argentinië. Daarnaast wist Messi met zijn club Paris Saint-Germain de landstitel te veroveren. De aanvaller was goed voor zestien doelpunten in de Ligue 1. Na het seizoen stapte Messi zoals bekend over naar het Amerikaanse Inter Miami.

Trainers

Er zijn ook drie trainers genomineerd door de UEFA. Pep Guardiola, de man die Manchester City naar de treble hielp, is de favoriet. Simone Inzaghi, loodste Internazionale naar de Champions League finale, en Luciano Spalletti van Serie A-kampioen Napoli maken eveneens kans op de award.