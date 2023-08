Uitgerekend Jayden Oosterwolde doet FC Twente pijn met kopbal van flinke afstand

FC Twente kwam donderdagavond op voorsprong tegen Fenerbahçe, maar incasseerde na ruim een half uur de gelijkmaker. Uitgerekend Jayden Oosterwolde deed zijn oude club pijn met een kopbal vanaf de rand van het strafschopgebied.

FC Twente had de score geopend via Manfred Ugalde, die eerste de paal trof en de rebound benutte. Daarna leek er niet zoveel aan de hand voor Twente; Michel Vlap liet zelfs nog een goede kans op de 1-2 onbenut. In minuut 33 knikte Oosterwolde echter binnen op aangeven van voormalig Feyenoorder Sebastian Szymanski. Doelman Lars Unnerstall stond ver uit positie.