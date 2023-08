Uitspraak van Lineth Beerensteyn is onbedoeld zeer pijnlijk voor Lieke Martens

Lineth Beerensteyn krijgt de nodige kritiek te verduren na de nederlaag van Nederland tegen Spanje in de kwartfinale van het WK. De aanvaller miste vier grote kansen, waarvan twee in de verlenging bij een 1-1 stand. Uiteindelijk won Spanje met 2-1. Ze had ook weinig hulp van haar aanvalspartner Lieke Martens en dat leek Beerensteyn zelf ook te beseffen.

"Het creëren is zeker gelukt. Het is al heel knap dat je als spits in zo'n wedstrijd alleen zoveel kansen kunt creëren", zei Beerensteyn bij de NOS. "Dan is het natuurlijk zuur dat ze er gewoon niet in gaan. Ik mis ze niet expres. Het is ontzettend balen." In tegenstelling tot wat haar woorden doen vermoeden, stond ze niet alleen in de spits. Ze vormde een koppel met Martens, maar de aanvaller van Paris Saint-Germain was compleet onzichtbaar. Ze was bij nagenoeg geen enkel gevaarlijk moment betrokken.

Beerensteyn stond beduusd voor de camera. "We liggen uit het toernooi. Ik heb er maar één woord voor: zuur." Ze gaf eerlijk toe: "Het is voor mij persoonlijk niet het toernooi geweest waarop ik van tevoren had gehoopt."

De aanvaller van Juventus werd na de wedstrijd ook bekritiseerd door NOS-analist Leonne Stentler. "Er waren ook momenten waarop je denkt: geef 'm een keer af. We zijn gewend geraakt dat ze een goede actie inzet en daarna matig afrondt of niet de goede keuze maakt", zei Stentler.