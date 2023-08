Leonne Stentler verwacht groot leedvermaak in Amerika na nederlaag Nederland

Leonne Stentler denkt dat voetbalfans in de Verenigde Staten zich hebben vermaakt tijdens de wedstrijd tussen Nederland en Spanje op het WK. Lineth Beerensteyn, die zich in de aanloop naar de wedstrijd kritisch uitliet over de Verenigde Staten, miste kans op kans.

In de aanloop naar de WK-kwartfinale zei Beerensteyn dat Amerika een 'grote mond' had, voordat het land werd uitgeschakeld door Zweden in de achtste finale. "Wat ik dacht toen ze eruit lagen? Yes! Doei Amerika", aldus Beerensteyn. "Je moet het eerst in de wedstrijden daarvoor laten zien, voordat je praatjes hebt."

Ze krijgt die woorden nu als een boemerang terug, want mede door de missers van Beerensteyn is Oranje uitgeschakeld, "Het leek een beetje op die wedstrijd tegen Duitsland, waarin het ook maar niet lukte", doelde Stentler bij de NOS op de vriendschappelijke wedstrijd tegen Duitsland (0-1 nederlaag) in april. "Er waren ook momenten waarop je denkt: geef 'm een keer af. We zijn gewend geraakt dat ze een goede actie inzet en daarna matig afrondt of niet de goede keuze maakt."

© ProShots

"Ze wijst de Amerikanen erop dat ze eerst de voeten moeten laten spreken voordat ze gaan praten… Ik denk dat die Amerikanen wel een clipje aan het maken zijn van Lineth Beerensteyn. Dat zou ik in ieder geval doen als ik een van die Amerikanen was."

Beerensteyn liet in de slotfase van de reguliere speeltijd, bij een 1-0 achterstand, twee goede kansen liggen. Ze kon opgelucht ademhalen doordat Stefanie van der Gragt wel scoorde en een verlenging uit het vuur sleepte. In die verlenging miste de aanvaller nog eens twee kansen, waarna Spanje de wedstrijd naar zich toetrok.