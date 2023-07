Voetbalanalist Leonne Stentler aangerand in Amsterdam

Leonne Stentler is het slachtoffer geworden van aanranding op straat in Amsterdam. De voormalig speler van het Nederlands vrouwenelftal, tegenwoordig vooral bekend als analist, doet haar verhaal maandagavond in een tweet.

"Ik ben echt woedend", schrijft Stentler. "Ik ben ben best wat gewend qua straatintimidatie (dat is al erg genoeg) Ik fiets rustig naar m’n afspraak in Amsterdam, tot ik vol op m’n kont word geslagen terwijl ik word ingehaald door twee gasten op één e-bike. En snel de capuchons op terwijl ze wegsjezen. WTF #educateyourboys", aldus de 37-jarige voormalig verdediger.