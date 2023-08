Leonne Stentler wordt razend wakker: ‘Als je denkt dat het niet walgelijker kan’

Leonne Stentler is nog lang niet uitgeraasd over de rel rondom de Spaanse bondsvoorzitter Luis Rubiales en bondscoach Jorge Vilda van de Spaanse vrouwenploeg. Nadat de analist en oud-voetbalster vrijdag al een tirade hield over de twee, heeft zij zaterdagmorgen vroeg opnieuw haar walging uitgesproken over de situatie.

Rubiales en Vilda liggen beiden onder vuur sinds de eerder deze maand door Spanje gewonnen WK-finale tegen Engeland (1-0). Rubiales gaf speelster Jenni Hermoso een kus op de mond tijdens de festiviteiten na afloop, terwijl Vilda in opspraak raakte omdat hij bij het vieren van het winnende doelpunt van Olga Carmona een vrouwelijke assistent-trainer bij de borst greep.

Vrijdag kwam het gerucht naar buiten dat Rubiales Vilda een nieuw vierjarig contract heeft aangeboden ter waarde van liefst 500.000 per jaar. “Schaamteloos, dit is zo’n dikke middelvinger naar iedereen. Ik heb medelijden met de speelsters die zich al decennialang in zo’n toxische omgeving moeten groot houden. En ONDANKS deze shit wereldkampioen zijn”, reageerde Stentler op X op dat nieuws.

Stentler heeft er zaterdagmorgen een schepje bovenop gedaan. Om stipt 08.14 uur uit zij haar walging over een statement dat de Spaanse voetbalbond RFEF vrijdagavond publiceerde. Daarin sprong de RFEF in de bres voor Rubiales, door diens zoen aan Hermoso te analyseren en te suggereren dat het een zoen met consent was, omdat Hermoso niet afwijzend reageerde. “Als je denkt dat het niet walgelijker kan”, reageert Stentler op het statement. “De RFEF reageert door middel van een verklaring waarin de lichaamstaal van Jenni Hermoso wordt geanalyseerd om te beweren dat ze de kus van Rubiales wél wilde. Deze bond is echt verrot.”