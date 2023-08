Uitspraken van Van der Vaart gaan hard rond in Schotland: 'Een dikzak die onzin praat'

Rafael van der Vaart heeft zich niet populair gemaakt bij de supporters van Rangers. De oud-middenvelder liet zich maandagavond aan tafel bij Rondo negatief uit over de club uit het blauwe deel van Glasgow. Zijn uitspraken hebben Schotland inmiddels ook bereikt.

Van der Vaart blikte bij de talkshow vooruit op de return van PSV tegen Rangers in de play-offs van de Champions League toen hij liet blijken geen fan te zijn van de Schotse club. "Ik vind dat Rangers echt helemaal niks. Dat meen ik serieus. Het was vroeger ook al heerlijk om tegen Schotse clubs te spelen. Ze dekken niet door en tussen de linies is veel ruimte. Thuis lijkt het altijd wel wat, omdat ze in een indrukwekkend stadion spelen met dat publiek erachter. Ik kan me niet voorstellen dat PSV niet doorkomt."

Ruud Gullit diende Van der Vaart van repliek. "Ik denk dat je het toch onderschat. Als PSV nou zo goed was, dan hadden ze dik moeten winnen. Dat gebeurde niet. PSV domineerde, maar creëerde heel weinig", zei de voormalig aanvaller, die bijval kreeg van Dick Advocaat.

De uitspraken van Van der Vaart gaan hard rond in Schotland. "Ik vind Van der Vaart helemaal niet leuk. Hij was vroeger een geweldige speler, maar tegenwoordig is hij gewoon een dikzak die onzin praat", reageert iemand op X. "Dit zou de motivatie moeten zijn die we nodig hebben. Print het uit en hang het morgen op in de kleedkamer", schrijft een ander. "Het toppunt van arrogantie", vindt een Rangers-fan.

Rafael van der Vaart: former Danish League winner and serial loser piles pressure on PSV while claiming he "doesn't like Rangers" because they don't make it easy to play against them. But he gets shot down in flames by Ruud Gullit: former Ballon D'or winner and one of the… pic.twitter.com/TVzg1eiK9L — McSouness (@McSouness) August 29, 2023

This should be all the motivation we need print it n hang it up on the tactics board Tommorow — Jobbymartin (@Jobbymartin1) August 29, 2023

Arrogance at its best. — Scotty (@William13227776) August 29, 2023