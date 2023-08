Valentijn Driessen komt met keiharde conclusie na afstraffing FC Twente: 'Ze hadden hem goed kunnen gebruiken'

Valentijn Driessen is van mening dat FC Twente een fout heeft gemaakt door Carel Eiting niet al naar Enschede te halen. De chef voetbal van De Telegraaf durft niet te zeggen of de Tukkers met Eiting een beter resultaat hadden behaald tegen Fenerbahçe, maar wel dat ze hem goed hadden kunnen gebruiken. Door de uitspraak van de arbitragecommissie eerder deze week én de nederlaag van FC Twente in Istanboel lijkt een overstap van Eiting naar Enschede vrijwel uitgesloten.

De nummer vijf van het afgelopen seizoen in de Eredivisie zit al weken, zo niet maanden achter de handtekening van Eiting aan. De middenvelder keerde vorig jaar terug in Nederland en was één van de smaakmakers bij FC Volendam in het eerste seizoen na de promotie. Eiting hoopte een goed seizoen te bekronen met een transfer naar FC Twente en dacht dat voor een afgesproken bedrag te kunnen doen, maar de arbitragecommissie besloot eerder deze week anders. De Tukkers zullen ‘gewoon’ de hoofdprijs moeten betalen, willen ze Eiting nog overnemen van FC Volendam.

Artikel gaat verder onder video

Driessen stelt dat de club uit Enschede dat al had moeten doen. “Of FC Twente met Eiting in de gelederen eenzelfde oorwassing zou hebben moederen incasseren bij Fenerbahçe, zal niemand ooit weten. Wel had trainer Jospeh Oosting de traptechniek en rust aan de bal van de ervaren, 25-jarige middenvelder goed kunnen gebruiken in Istanboel”, schrijft hij in zijn column. Eiting benadrukte vorige week tijdens de arbitragezaak hoe graag hij de overstap naar FC Twente wil(de) maken. “Eiting ging voor het topsalaris in Enschede, sprak over betere sportieve vooruitzichten en Europees voetbal”, schrijft Driessen.

Boemerang

FC Twente dacht de middenvelder voor circa een half miljoen euro over te kunnen nemen van FC Volendam, maar daar stak de arbitragecommissie van de KNVB een stokje voor. “Dat FC Twente geen fatsoenlijk marktconform bedrag wilde overmaken naar het vissersdorp komt als een boemerang terug bij Eiting en FC Twente. De speler verloor de zaak die hij aanspande bij de arbiters van de voetbalbond, FC Twente leed een zware nederlaag bij Fenerbahçe en uitschakeling voor de Conference League is een kwestie van tijd”, stelt Driessen.

“Een heel jaar heeft FC Twente onder Ron Jans gebuffeld om Europees voetbal te halen, en nu gaat het na twee voorrondes mis in de play-offs”, vervolgt de verslaggever. Driessen stelt dat de nakende uitschakeling van FC Twente in Europa ook een van Eitings argumenten van tafel werpt. De club uit Enschede genoot de voorkeur bij de middenvelder omdat hij graag in Europa actief wilde zijn. “Alles op een rij heeft deze hele soap voornamelijk verliezers opgeleverd. Zelfs FC Volendam behoort daartoe, hoewel de club meer dan een half miljoen gaat incasseren als Eiting alsnog vertrekt. De weg terug wordt ook moeilijk, vanwege de ernstig verstoorde relatie tussen club en speler.”

FC Twente en Eiting hebben nog een week om de transfer alsnog van de grond te laten komen. “Achteraf is de tukkerse gierigheid een duur geintje geworden. Zelfs zonder te weten of FC Twente Fenerbahçe wel had kunnen afstoppen met Eiting als ervaren vormgever op het middenveld. Of dat in Enschede de 5-1 achterstand wordt weggepoetst”, aldus Driessen.