'Eiting staat voor fraaie stap binnen Nederland en verlaat Volendam na één seizoen'

Carel Eiting lijkt FC Volendam snel te gaan verlaten. De middenvelder staat in de concrete belangstelling van FC Twente en de Tukkers naderen inmiddels een akkoord met de 25-jarige voetballer en FC Volendam, zo weet Voetbal International.

Volgens het medium bevinden de onderhandelingen tussen FC Volendam en FC Twente zich in een vergevorderd stadium, waardoor een transfer slechts een kwestie van tijd lijkt. FC Twente was na het vertrek van Ramiz Zerrouki naar Feyenoord op zoek naar een middenvelder en had Eiting hoog op het verlanglijstje staan. De oud-Ajacied was dit seizoen één van de uitblinkers bij FC Volendam, dat knap in de Eredivisie bleef.

Voor de Palingboeren is het een flinke aderlating dat Eiting op het punt staat om zijn toekomst aan FC Twente te verbinden. Voor FC Volendam is Eiting de architect van het elftal, die in deze transferzomer vervangen moet gaan worden. Mogelijk kan de club wel geld uitgeven aan een opvolger, want voor Eiting zal het ook een transfersom ontvangen.

Wat de hoogte is van het bedrag dat FC Twente gaat betalen voor Eiting, is vooralsnog nog onduidelijk. Volgens FootballTransfers heeft de oud-Ajacied een marktwaarde van 2,7 miljoen, waardoor FC Volendam een aardige transfersom tegemoet zou kunnen zien. Het contract van Eiting loop nog één seizoen door in het vissersdorp.