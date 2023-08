Van der Gijp krijgt uitspraken over Feyenoorders als boemerang terug

René van der Gijp is een populaire voetbalanalist in Nederland, maar de voormalig voetballer heeft het niet altijd bij het juiste eind. In december 2019 sprak hij zich in een uitzending van destijds nog Veronica Inside uit over Lutsharel Geertruida en Tyrell Malacia. Waar trainer Dick Advocaat lovend was over hun inbreng tijdens het doelpuntloze duel met Vitesse, vond Gijp het duo door de mand vallen.

"Feyenoord heeft die twee backs lopen. Als je vanavond naar Almere City belt en je vraagt of ze die twee willen hebben. Die willen ze gewoon niet. Het is echt ongelooflijk", analyseerde Van der Gijp destijds. Anno 2023 speelt Malacia bij Manchester United en staat Geertruida vermoedelijk voor de duurste uitgaande transfer van Feyenoord ooit. RB Leipzig gaat naar verluidt ruim dertig miljoen (!) euro betalen voor de rechtspoot.

Onder het bericht op Twitter wordt ook Nicky van der Gijp, de zoon van de tv-analist, getagd, in de hoop dat hij deze oude woorden van zijn vader kan overbrengen. Van der Gijp sr. zit niet op sociale platforms en is niet van plan om daar op te gaan, zoals hij recent meermaals aangaf. Andere Twitteraars merken overigens ook op dat het verschil in tijd van minimaal enkele seizoenen ook ter verdediging van Van der Gijp kan dienen.

Advocaat krijgt met terugwerkende kracht overigens wel gelijk. Hij gaf Malacia de voorkeur boven de duur aangetrokken Ridgeciano Haps en ook sprak hij openlijk het vertrouwen uit in Geertruida. “Het zijn stuk voor stuk uitstekende jonge spelers, daar moet je mee doorgaan”, deelde De Kleine Generaal destijds mee als advies aan zijn opvolger Arne Slot. Advocaat dacht dat de spelers in de toekomst nog veel geld konden opbrengen. Hij kreeg dus wél gelijk over Malacia en Geertruida.

‘Feyenoord heeft die twee backs lopen. Als je vanavond Almere City belt en je vraagt of ze die twee willen hebben. Dat willen ze gewoon niet.’

- René van der Gijp over Malacia en Geertruida, dec. 2019



In 2022 verkoopt #Feyenoord Malacia voor bijna €20 miljoen euro aan… pic.twitter.com/5twDd8Yau3 — Frans Reichardt (@FransReichardt) August 6, 2023

