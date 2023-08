Van der Gijp ziet twee PSV'ers die aan vervanging toe zijn

René van der Gijp vindt het spel van PSV tegen Sturm Graz veelbelovend voor de rest van het seizoen. De Eindhovenaren waren dinsdagavond met 4-1 te sterk voor de opponent uit Oostenrijk, waardoor de laatste Champions League-voorronde in zicht is.

Van der Gijp voegt weliswaar de nuance toe dat 'het PSV ook niet moeilijk werd gemaakt', maar zag desondanks veel goede elementen in het spel van de thuisploeg. Wel is er nog ruimte voor verbetering. "Voorin vind ik het er goed uitzien bij PSV, maar je zou in de achterhoede eigenlijk nog twee nieuwe moeten hebben. Patrick van Aanholt... daar zou ik wel een goede vervanger voor willen zien", zei de analist bij Veronica.

Van Aanholt liet enkele kansen onbenut om te scoren. "De bal komt dan net bij de verkeerde terecht. En André Ramalho, daar ben ik ook niet zo kapot van." Van der Gijp vond Olivier Boscagli wel 'comfortabel aan de bal' ogen, zag de 'dreigende' Noa Lang een goede wedstrijd spelen en vond ook Isaac Babadi uitblinken. "Die speelde hartstikke goed. En Ibrahim Sangaré, zolang hij niet afgejaagd wordt, zolang hij kan draaien en kan kijken, dan lukt het allemaal wel. Vandaag speelde hij een goede wedstrijd."

