Van der Vaart analyseert tegengoals Ajax en komt met pijnlijke conclusie voor tweetal: 'Dit is een schande'

Rafael van der Vaart heeft tijdens de uitzending van Studio Voetbal fel gereageerd op het spel van Ajax tegen Excelsior. Afgelopen zaterdag liepen de Amsterdammers tegen het eerste puntverlies van het seizoen aan, en dat hebben ze volgens de oud-prof volledig aan hun zelf te danken. Van der Vaart analyseert de tegengoals en is vervolgens hard voor de ploeg van Maurice Steijn.

In eerste instantie wordt de 2-1 van Excelsior, gemaakt door Nicolas Agrafiotis, erbij gepakt. “Dit is echt een schande”, begint Van der Vaart. Verdediger Jakov Medic schutterende in de opbouw van Ajax, en gaf zodoende een doelpunt weg. “Je ziet aan hoe Medic dit doet, dat hij aan de bal, nouja ‘niks’ is een groot woord, maar heel matig is”, gaat de oud-Ajacied verder.

Artikel gaat verder onder video

“Hij schoot die bal van vorige week fantastisch in de kruising, maar zo goed was hij ook weer niet, en dat kwam er tijdens deze wedstrijd wel heel erg uit.” Vervolgens wordt ook de eerste tegentreffer van Ajax in beeld gebracht. Ook bij deze goal ziet Van der Vaart dingen die niet best zijn. “Ik weet niet wat er met Devyne Rensch aan de hand is. Het is Circus Rensch af en toe, het is echt ongelofelijk…”

Op beelden is te zien hoe Excelsior vrij gemakkelijk combineert in en rondom de zestien van Ajax. Vervolgens kan linksback Arthur Zagre doordringen in de zestien en de bal voorleggen op de instormende Siebe Horemans. “Niemand doet wat. Ga toch even naar die bal, zou je denken”, aldus Van der Vaart.