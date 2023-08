Van der Vaart reageert op Studio Voetbal-ophef en blaast op feesttoeter

Rafael van der Vaart heeft gereageerd op de ophef die is ontstaan over de uitzending van Studio Voetbal van zondagavond. De analist zat zelf aan tafel bij het praatprogramma en zat een dag later bij Rondo op Ziggo Sport.

Hoe zijn de afgelopen 24 uur geweest voor Van der Vaart? "Het was anders dan normaal. Het was een andere maandag, laat ik het zo zeggen. Het was gisteren niet top verlopen. Ik vond het prima, want ik houd van discussie, maar het was een beetje onrustig vandaag."

Van der Vaart clashte in de uitzending met Van Hooijdonk, met name over Ajax-trainer Maurice Steijn. De oud-Ajacied toonde zich een groot liefhebber van Steijn; de oud-Feyenoorder bepaald niet. Van Hooijdonk betichtte Steijn van betrokkenheid bij 'duistere dealtjes' in zijn periode als trainer van NAC Breda.

"Ik heb geen ruzie met Pierre, maar het liep gisteren een beetje uit de hand. Ik vind wel dat Studio Voetbal dat af en toe een beetje nodig heeft. Daar heb ik helemaal geen probleem mee. Maar je merkte vandaag dat sommigen daar anders over dachten", aldus Van der Vaart.

Youri Mulder gaf Van der Vaart vervolgens een feesttoeter: "Raf, misschien kun je hier even in blazen", lachte Mulder, waarmee hij refereerde aan de vraag van Van Hooijdonk of Van der Vaart gedronken had. Van der Vaart blies uiteindelijk in de roltong. "Hij doet het prima", lachte hij.

Tot slot wilde Van der Vaart nog zeggen dat hij een goede relatie heeft met Van Hooijdonk. "Pierre en ik kunnen fantastisch samenwerken, daarom kun je ook die discussie hebben. Na de uitzending was er helemaal geen ding. Maar als je iets zegt wat een beetje iemand schaadt, dan krijg je deze discussie. Ik hoop dat het snel opgelost wordt."