Van der Vaart roept hulplijn in na vraag over Wiegman als bondscoach van Oranje Mannen

Met twee zilveren WK-medailles is Sarina Wiegman een van de meest succesvolle Nederlandse bondscoaches ooit. Ze loodste zowel Nederland als Engeland naar de WK-finale en heeft inmiddels al zeventien jaar ervaring als trainer in het vrouwenvoetbal. In Engeland wordt ze al gezien als mogelijke kandidaat om bondscoach van de nationale mannenploeg te worden. Bij Studio Voetbal wordt zondagavond de vraag opgeworpen of Wiegman niet ook de Nederlandse mannenploeg zou kunnen leiden.

Andries Jonker, de bondscoach van de Oranje Vrouwen, ziet het wel zitten. "Zij kan het wel. Inhoudelijk heb ik daar geen twijfels over. Maar het gebeurt alleen als men ertoe besluit. Het moge duidelijk zijn: als je een vrouw aanstelt, dan is de druk op die vrouw enorm groot. Nog groter dan bij een man, omdat ze nog meer onder het vergrootglas gaat", denkt Jonker. "De tijd moet rijp zijn. In Engeland is dat wellicht zo. Als de publieke opinie erachter staat, dan kan het. Ik denk wel dat wij achterlopen op Engeland. Het draagvlak voor haar in Engeland is waanzinnig groot. Hier zullen allerlei tegenargumenten worden aangevoerd."

"Als bond moet je dan eigenwijs zijn en zeggen dat zij inhoudelijk de beste kandidaat is. Niemand weet nog hoe het gaat als een vrouw met mannelijke topvoetballers werkt. Ik ben er heel benieuwd naar. Inhoudelijk ben ik overtuigd van vrouwen als Sarina Wiegman en Vera Pauw. Die hoef ik niets wijs te maken, die weten hoe het in elkaar zit", heeft Jonker gemerkt. Rafael van der Vaart zegt echter dat hij de vraag 'heel moeilijk' vindt en roept 'een hulplijn' in, waarna Ibrahim Afellay hem aanvult: "Op basis van haar prestaties bij de vrouwenploegen van Nederland en Engeland zou ik het interessant vinden om haar eerst bij een club aan de slag te zien gaan. Om bondscoach te worden van het Nederlands elftal, moet je wel eerst wat presteren bij clubs."

Volgens Jonker zijn er echter niet veel profclubs in het mannenvoetbal waar Wiegman aan de slag zou willen. "Voor haar is het niet interessant om trainer te worden van Telstar. Ze werkt met de beste speelsters ter wereld, onder fantastische omstandigheden en bij een geweldige bond. Zij is nooit geïnteresseerd in een baan op het lagere niveau van het betaald voetbal, daar heb ik het weleens met haar over gehad. Dus het moet bij een topclub beginnen eigenlijk. Bij een club is veel meer druk dan bij een bond. Supporters van NEC wachten na twee wedstrijden al de spelers op."

Wiegman heeft overigens nog een contract tot 2025 bij de Engelse voetbalbond (FA). Volgens FA-directeur Mark Bullingham zal binnenkort worden gesproken over een nieuw contract voor de Nederlandse.