Van der Vaart weet niet wat hij meemaakt met Ajax: 'Ik heb veel gezien, maar...'

Rafael van der Vaart is vernietigend over het optreden van Ajax in de returnwedstrijd tegen Ludogorets. De inspiratieloze Amsterdammers verloren met 0-1, maar dat was geen dure nederlaag vanwege de eerdere 1-4 zege.

"Waar moet je beginnen? We hebben allemaal heel veel slechte wedstrijden gespeeld. En ik heb ook veel slechte wedstrijden gezien sinds ik dit werk doe. Maar dit was wel echt een van de allerslechtste wedstrijden van Ajax die ik gezien heb", opent Van der Vaart zijn analyse bij Ziggo Sport. "Ze hebben volgens mij geen kans gecreëerd, de keeper van Ludogorets heeft niet één keer de bal in de handen gehad. Het was heel matig, maar ze beseffen het ook, zo lopen ze er ook bij."

Volgens Youri Mulder heeft de rest van de Eredivisie reden om ontzet te zijn over het optreden van Ajax. "Ajax bewijst het Nederlandse voetbal ook een slechte dienst. De punten zijn belangrijk voor de Europese plekken. Als je zo'n wedstrijd aflevert, is dat voor de andere Nederlandse clubs ook niet goed. Dat valt Ajax wel erg te verwijten. Het gaat ook om die punten."

Van der Vaart denkt dat Ajax aan een ramp is ontsnapt. "Laten we alsjeblieft gelukkig zijn dat Ludogorets er zelf niet in geloofde. Want als ze er nog één hadden gemaakt, had het zomaar fout kunnen gaan. Ajax heeft nog heel veel werk te doen."