Van Hooijdonk gaat uitspraak over Steijn rectificeren; Steijn wil géén halfslachtige termen

Pierre van Hooijdonk heeft laten weten zijn uitspraken over Maurice Steijn toch te gaan rectificeren. Volgens De Telegraaf heeft hij dat medegedeeld in een brief aan Jan Kabalt, de advocaat van Steijn.

Woensdag werd bekend dat Steijn een kort geding wilde aanspannen, maar dat lijkt nu van de baan. Steijn zal volgens de krant ook geen zaak aanspannen voor lastiger en smaad. Maar als de rectificatie 'halfslachtig' is, volgt een kort geding wellicht alsnog. Van Hooijdonk zal ook door het stof moeten tijdens de eerstvolgende uitzending van Studio Voetbal waarin hij aanwezig zal zijn, in de bewoordingen die worden geëist door Steijn en zijn advocaat.

YouTube | Derksen en Genee pakken Van Hooijdonk aan: 'Het meest pijnlijke was...'

Van Hooijdonk, commissaris van NAC Breda, betichtte Steijn van betrokkenheid bij 'duistere dealtjes' toen Steijn nog trainer was in Breda. Daarop sommeerde een advocaat van Steijn de oud-spits om zijn uitspraken te rectificeren. De deadline was woensdagmiddag 12.00 uur, maar die deadline liet Van Hooijdonk verlopen.

Het gedrag van Van Hooijdonk werd de afgelopen dagen uitgebreid besproken door onder meer Johan Derksen, Wilfred Genee en Andy van der Meijde. Zij waren allemaal niet te spreken over de houding van de oud-speler van onder meer NAC Breda, Feyenoord en het Nederlands elftal. Hun reacties zie je in de video op ons YouTube-kanaal.