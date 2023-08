Van Hooijdonk juicht Ajax-transfer toe: 'Ja, een hele dikke ja'

Pierre van Hooijdonk ziet in Chuba Akpom een uitstekende versterking voor Ajax. De Amsterdammers staan op het punt om de 27-jarige spits voor twaalf miljoen euro (exclusief bonussen) over te nemen van Middlesbrough. Het is de bedoeling dat Akpom begin deze week wordt gepresenteerd in de Johan Cruijff ArenA.

"Ja. Hele dikke ja", juicht Van Hooijdonk aan tafel bij Studio Voetbal de transfer toe. "Hij is groot, atletisch, snel, tweebenig, kan fantastisch koppen, maar zoekt met name ook echt de ruimte achter de verdediging. Hij is niet iemand die zoals Brobbey met zijn rug naar de tegenstander hangt, maar hij loert echt op de steekballen. Ik heb zijn goals bekeken, daar spat de kwaliteit van af."

Akpom maakte vorig seizoen veel indruk door in het Championship 28 doelpunten te maken. In het verleden kwam hij uit voor Arsenal, PAOK Saloniki, Brentford, Coventry City, Nottingham Forest, Hull City, Brighton & Hove Albion en St. Truiden. Bij Ajax moet Akpom de concurrentie aangaan met Brian Brobbey, de enige andere echte spits in de selectie van Maurice Steijn.