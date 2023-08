Van Persie (40) ziet Feyenoord op zijn verjaardag Manchester United vernederen in finale

Feyenoord Onder 18 heeft het Mladen Ramljak Memorial Tournament gewonnen. De ploeg van trainers Robin van Persie en Brian Pinas won in de finale met liefst 0-3 van de leeftijdsgenoten van Manchester United.

Feyenoord nam voor de vierde keer deel aan het internationale toernooi, dat in Zagreb werd afgewerkt. Dankzij zeges op Club Brugge (1-4), Rapid Wien (0-1) en Flamengo (2-1) drong Feyenoord door tot de finale. Manchester United had gewonnen van AS Monaco (3-2), gelijkgespeeld tegen Udinese (1-1) en gewonnen van Dinamo Zagreb (4-5).

Feyenoord opende in de tweede helft de score: Djomar Giersthove kopte bij de tweede paal raak uit een corner. De 0-2 kwam daarna van Marley Cruz, waarna Zepiqueno Redmond vlak voor tijd de eindstand op 0-3 bepaalde. De zege was een mooi verjaardagscadeau voor Van Persie, die 40 jaar werd en zijn oude ploeg klopte. Feyenoord won het toernooi, vernoemd naar een oud-speler van zowel het organiserende Dinamo Zagreb als Feyenoord, eerder al in 2018 en 2019.

"Dit was een heerlijke week om met de jongens te werken", aldus een trotse Van Persie op de website van Feyenoord. "De jongens hebben deze overwinning dik verdiend. Dat we vooral met goed en verzorgd voetbal dit sterke toernooi weten te winnen maakt mij en ons als staf nog het meest trots."

Startopstelling Feyenoord Onder 18: Haksteeg, Read, Giersthove, Plug, Moses; Sneijer, El Harmouz, Kraaijeveld; Cruz, Redmond, Sliti.